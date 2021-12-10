Тело 4-летнего ребенка найдено после пожара в поселке в Екатеринбурге

Тело четырехлетнего ребенка было обнаружено во время тушения пожара в поселке Шувакиш в Екатеринбурге. Происшествие случилось 10 декабря 2021 года.

Следственный комитет по Свердловской области начал проверку, сообщает пресс-служба ведомства. Силовикам предстоит установить причины смерти и возгорания. Проводится опрос родных погибшего, соседей, принимаются меры к поиску очевидцев. Сообщение о смерти ребенка поступило от бригады скорой помощи в три часа дня. Врачи только констатировали смерть мальчика. По одной из версий, ребенок мог играть со спичками. Отсутствие взрослых привело к трагическим последствиям, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Тела двух супругов закрытых в доме изнутри найдены в поселке под Нижним Тагилом

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter