В Нижнем Тагиле в ТЦ «Александровский пассаж» произошло короткое замыкание
Сегодня, 12:59ПроисшествияФото: Андрей Савин
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Днем 11 января в Нижнем Тагиле возле ТЦ «Александровский пассаж» очевидцы заметили несколько прибывших пожарных расчетов. Также, по словам посетителей торгового центра, в здании ощущался запах гари.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Отделе надзорной деятельности TagilCity.ru рассказали что, в подвале ТЦ произошло короткое замыкание без последующего возгорания. Запах гари исходил от оплавившейся проводки. Эвакуация посетителей и персонала торгового центра не понадобилась.
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