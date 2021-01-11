Сильно травмированы ноги. В Нижнем Тагиле заключенный из ИК №13 доставлен в больницу

Сильно травмированы ноги. В Нижнем Тагиле заключенный из ИК №13 доставлен в больницу

Сегодня, 15:40ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле двое заключенных доставлены в больницу после того, как получили серьезные травмы на производстве. У одного из них сильно травмированы ноги.

По предварительным данным, утром 8 января на производстве офисных стульев мужчины попытались воспользоваться грузовым подъемником, который был выведен из эксплуатации.

Из-за нарушений правил безопасности заключенные получили серьезные травмы, у одного из них сильно травмированы ноги. Оба пострадавших доставлены на лечение в одну из больниц Нижнего Тагила,рассказал редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко.

Сейчас инцидент проверяет прокуратура Свердловской области. Кроме того, в ГУФСИН проводится внутренняя проверка.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
больницатравмызаключенныеисправительная колонияНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы