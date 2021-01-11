Сильно травмированы ноги. В Нижнем Тагиле заключенный из ИК №13 доставлен в больницу

По предварительным данным, утром 8 января на производстве офисных стульев мужчины попытались воспользоваться грузовым подъемником, который был выведен из эксплуатации.
Из-за нарушений правил безопасности заключенные получили серьезные травмы, у одного из них сильно травмированы ноги. Оба пострадавших доставлены на лечение в одну из больниц Нижнего Тагила,рассказал редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы ГУФСИН Александр Левченко.
Сейчас инцидент проверяет прокуратура Свердловской области. Кроме того, в ГУФСИН проводится внутренняя проверка.