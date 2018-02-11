Охранник и посетители магазина в Екатеринбурге подрались из-за пакета чипсов

В ночь на 11 февраля двое мужчин зашли в круглосуточный пивной магазин за выпивкой. Вместе с алкоголем они взяли открытый пакет чипсов, который, по всей видимости, предназначался для дегустации продукта другими покупателями.

Расплатившись за выпивку, мужчины вышли на улицу, но охранник магазина догнал их и попросил вернуться, чтобы заплатить за чипсы. Молодые люди пакет вернули, но платить за него отказались.

После этого отказа между охранником и мужчинами произошла драка, в результате которой покупатели были доставлены в больницу с травмами. По заверениям охранника, не он являлся зачинщиком драки.

Как сообщают «Вечерние Ведомости», полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.