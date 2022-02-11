Вынесен приговор грабителю за взрыв банкомата на Блюхера в Екатеринбурге

29-летний гражданин пришел в Сбербанк, расположенный на улице Блюхера. С собой у злоумышленника было самодельное взрывное устройство, которым он воспользовался. Повреждения получил, однако, только корпус банкомата. Достать из аппарата кассеты мужчина не смог. С места совершения преступления злоумышленник скрылся, сообщили сотрудники пресс-службы свердловской прокуратуры.