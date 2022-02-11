Вынесен приговор грабителю за взрыв банкомата на Блюхера в Екатеринбурге

Вынесен приговор грабителю за взрыв банкомата на Блюхера в Екатеринбурге
Вынесен приговор грабителю за взрыв банкомата на Блюхера в Екатеринбурге
Сегодня, 12:42ПроисшествияФото: 1MI

Приговор грабителю за взрыв банкомата на Блюхера вынес суд Екатеринбурга

ЧП произошло в Пионерском поселке. В Кировском райсуде вынесли приговор екатеринбуржцу, пытавшемуся достать деньги из взорванного банкомата.

29-летний гражданин пришел в Сбербанк, расположенный на улице Блюхера. С собой у злоумышленника было самодельное взрывное устройство, которым он воспользовался. Повреждения получил, однако, только корпус банкомата. Достать из аппарата кассеты мужчина не смог. С места совершения преступления злоумышленник скрылся, сообщили сотрудники пресс-службы свердловской прокуратуры.

Общая сумма ущерба от взрыва превысила миллион рублей. Суд признал жителя Екатеринбурга виновным в незаконном изготовлении взрывчатки, повреждении чужого имущества и покушении на кражу. Следующие пять с половиной лет преступник проведет в колонии общего режима. Потерпевшей стороне мужчина должен выплатить 920 тысяч рублей, следует из решения Кировского райсуда.

Сюжеты:
Екатеринбург
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