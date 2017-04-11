Двое пьяных мужчин из Тюменской области изнасиловали знакомую им женщину
11 апреля 2017, 12:35Происшествия
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Отмечавшийся день рождения закончился преступлением: двое мужчин изнасиловали женщину. Возбуждено уголовное дело.
6 апреля в состоянии алкогольного опьянения двое мужчин решили изнасиловать свою знакомую. Сначала они предложили ей вступить в интимную связь, на что получили отказ. Тогда один из злоумышленников избил женщину, а после этого мужчины по очереди изнасиловали пострадавшую.
Женщина заявила об этом в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 38-летний житель Тюменской области и 39-летний мужчина из того же города, где произошло преступление. В настоящее время оба находятся под стражей. Расследование по уголовному делу продолжается, сообщает газета «Вечерние ведомости».
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