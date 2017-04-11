Двое пьяных мужчин из Тюменской области изнасиловали знакомую им женщину

6 апреля в состоянии алкогольного опьянения двое мужчин решили изнасиловать свою знакомую. Сначала они предложили ей вступить в интимную связь, на что получили отказ. Тогда один из злоумышленников избил женщину, а после этого мужчины по очереди изнасиловали пострадавшую.