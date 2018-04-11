67 человек эвакуированы из торгового комплекса в Краснотурьинске (ФОТО)

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к зданию комплекса. Прошла эвакуация 67 человек – сотрудников и посетителей. В результате пожара никто не пострадал.

Пожар произошел в пиццерии на втором этаже здания. Сработавшая автоматическая установка пожаротушения способствовала ограничению площади пожара - она составила 2 квадратных метра. С помощью огнетушителей и рукавной линии пожарные ликвидировали возгорание.

Сотрудники МЧС проверили здание. Людей внутри не было, дополнительные действия не потребовались. Предварительная версия причины пожара – аварийный режим работы электрооборудования, сообщает главное управление МЧС РФ по Свердловской области.

Фото: Главное управление МЧС РФ по Свердловской области