Нежилое здание горело в Кушве (ФОТО)

По словам местных жителей, пожары в здании случаются часто.

Здание принадлежит администрации, никто ничего с ним не делает. Там бомжи или малолетки поджигают постоянно, горит раз в месяц. Пожарных постоянно вызываем. Все ждем, когда городские власти примут меры рассказывает один из жителей Кушвы.

Напомним, что это здание уже горело в сентябре 2017 года. Тогда версией пожара тоже был поджог.