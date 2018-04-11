Нежилое здание горело в Кушве (ФОТО)
11 апреля, 19:40Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня днем, 11 апреля, в городе Кушва загорелось нежилое здание на улице Маяковского. Пожарные прибыли на место происшествия в 16:55.
Сюжеты: Кушва
По словам местных жителей, пожары в здании случаются часто.
Здание принадлежит администрации, никто ничего с ним не делает. Там бомжи или малолетки поджигают постоянно, горит раз в месяц. Пожарных постоянно вызываем. Все ждем, когда городские власти примут меры рассказывает один из жителей Кушвы.
Напомним, что это здание уже горело в сентябре 2017 года. Тогда версией пожара тоже был поджог.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей