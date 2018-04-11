Пять жителей Екатеринбурга осуждены за серию тяжких преступлений

Приговор в зависимости от степени участия был вынесен судом Екатеринбурга по отношению к пяти обвиняемым: Расиму Гасанову, Кириллу Рупинскому, Артему Зайцеву, Ивану Власову и Сергею Беляеву.

В ходе разбирательства было установлено, что в июне 2013 года Гасанов, Беляев и Зайцев напали на жильцов квартиры по улице Кунарская. В результате было похищено имущество на сумму более 900 тысяч рублей.

В течение 2015-2016 годов Рупимский, Беляев, Гасанов и Власов, разрабатывая схемы, похищали автомобили стоимостью от 750 тысяч до 1 миллиона рублей.

Гасанов был задержан за рулем краденной машины при доставке ее к месту сбыта. Рупинский, помимо прочего, хранил оружие и похитил два мотоцикла.

Подсудимые получили сроки лишения свободы, а также взыскание материального ущерба в пользу потерпевших.

Приговор в законную силу не вступил, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.