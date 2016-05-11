От полученных травм скончалась мать новорождённого ребёнка, погибшего в аварии под Нижним Тагилом
11 мая 2016, 10:40ПроисшествияПавел Щербина
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Авария, произошедшая 8 мая, унесла ещё одну жизнь.
Сюжеты: Нижний Тагил
Информация о смерти 36-летней женщины [матери погибшего младенца, - прим. ред] официально подтверждена. Она скончалась от травм, полученных в результате аварии рассказали журналисту TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
TagilCity.ru напоминает о том, что в автомобиле был ещё двухлетний ребёнок. Водитель нарушил правила перевозки обоих детей. За жизнь двухлетнего ребёнка сейчас борются врачи.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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