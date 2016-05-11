От полученных травм скончалась мать новорождённого ребёнка, погибшего в аварии под Нижним Тагилом

Информация о смерти 36-летней женщины [матери погибшего младенца, - прим. ред] официально подтверждена. Она скончалась от травм, полученных в результате аварии рассказали журналисту TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

TagilCity.ru напоминает о том, что в автомобиле был ещё двухлетний ребёнок. Водитель нарушил правила перевозки обоих детей. За жизнь двухлетнего ребёнка сейчас борются врачи.