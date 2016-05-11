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От полученных травм скончалась мать новорождённого ребёнка, погибшего в аварии под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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От полученных травм скончалась мать новорождённого ребёнка, погибшего в аварии под Нижним Тагилом

11 мая 2016, 10:40ПроисшествияПавел Щербина
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