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В поселке под Нижним Тагилом пожар уничтожил дом-дачу, баню и дворовые постройки: огонь мог перекинуться на соседние дома
Сюжеты:
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В поселке под Нижним Тагилом пожар уничтожил дом-дачу, баню и дворовые постройки: огонь мог перекинуться на соседние дома

11 мая 2016, 14:05ПроисшествияДенис Таратонов
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