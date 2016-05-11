В поселке под Нижним Тагилом пожар уничтожил дом-дачу, баню и дворовые постройки: огонь мог перекинуться на соседние дома

Звонок о пожаре поступил в 14:58. К приезду пожарных огонь успел охватить площадь 196 квадратных метров и грозил перекинуться на другие дома. Пожару был присвоен повышенный номер 1-БИС, что означает, что к тушению пожара было привлечено 4 отделения. Дом полностью сгорел:

Сгорел дом-дача, баня и надворные постройки. Так как дом использовался как дача, хозяева не жили там постоянно и в момент начала пожара отсутствовали. Судя по всему, пожар начался из-за короткого замыкание проводки в доме. Тушить пожар выезжали 4 автоцистерны, было привлечено 5 добровольцев поселка Висим.

Сейчас пожарный дознаватель пытается связаться с собственниками, -- сообщили журналисту TagilCity.ru в пожарной службе Нижнего Тагила.

Все работы по тушению пожара и проливке конструкций заняли у пожарных более 5 часов.

В понедельник под Нижним Тагилом произошел первый лесной пожар, который охватил площадь в 8 гектаров.