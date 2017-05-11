Пожар в лакокрасочном цехе произошел в Екатеринбурге: один человек пострадал
11 мая 2017, 11:20Происшествия
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Ночью 11 мая в Екатеринбурге произошел пожар в лакокрасочном цехе.
Сюжеты: Екатеринбург
Пожар начался около 5 часов утра. Когда к месту ЧП подоспели спасатели, огонь уже охватил площадь в 30 кв. м.
В тушении огня принимали участие 2 единицы техники и 7 огнеборцев, пишет «Наша газета». Открытый огонь удалось быстро ликвидировать, проливка длилась до утра.
Во время пожара ожоги получил один человек. Причины инцидента пока неизвестны.
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