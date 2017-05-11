Пожар в лакокрасочном цехе произошел в Екатеринбурге: один человек пострадал

Пожар начался около 5 часов утра. Когда к месту ЧП подоспели спасатели, огонь уже охватил площадь в 30 кв. м.

В тушении огня принимали участие 2 единицы техники и 7 огнеборцев, пишет «Наша газета». Открытый огонь удалось быстро ликвидировать, проливка длилась до утра.

Во время пожара ожоги получил один человек. Причины инцидента пока неизвестны.