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Пожар в лакокрасочном цехе произошел в Екатеринбурге: один человек пострадал
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожар в лакокрасочном цехе произошел в Екатеринбурге: один человек пострадал

11 мая 2017, 11:20Происшествия
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