Ранее судимый житель Нижнего Тагила приговорен к 10 месяцам колонии строго режима за кражу планшета

18 февраля 2017 года в отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы. Женщина заявила, что у нее пропал планшет с картой памяти, когда она находилась в одной из комнат общежития. Вместе с ним пропало зарядное устройство. Всего потерпевшей нанесен материальный ущерб, оцененный в 3000 рублей.

В процессе расследования выяснилось, что там же, в комнате, находились двое мужчин, распивавшие алкогольные напитки. Один из них был знаком хозяину комнаты, другого он видел впервые.

Подозреваемых задержали. Один из них сразу же дал признательные показания. В феврале 2016 года он освободился из тюрьмы. Ранее мужчина уже был судим за кражи, нанесение побоев и разбой.

Было возбуждено уголовное дело, которое после передачи в суд было рассмотрено в ходе судебного заседания. Вынесен приговор – 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщает МУ МВД Нижнего Тагила.