Школьники обнаружили труп мужчины около многоэтажного дома в Екатеринбурге
11 мая 2017, 07:45Происшествия
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В Екатеринбурге 10 мая по пути в школу ученики обнаружили тело мужчины.
Сюжеты: Екатеринбург
Труп находился под окном многоэтажного дома.
Следователям предстоит осуществить проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Сообщается, что погибший - 46-летний местный житель.
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