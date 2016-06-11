Сила материнской любви: в Первоуральске мать закрыла собой ребенка от упавшего тополя (ВИДЕО)

По словам пострадавшей жительницы Первоуральска, молодая семья незадолго до происшествия вышла на прогулку при ясной безветренной погоде. Женщина решила надеть на дочь кофточку, так как стало прохладно. В этот момент она услышала треск и, подняв глаза, заметила, что нависающая над коляской ветка тополя обломилась и падает. Не раздумывая, женщина закрыла ребенка своим телом. Удар пришелся на поясницу, оставив на спине молодой матери синяки и ссадины. Ребенок отделался испугом.

Как сообщили жильцы дома, во дворе которого произошел инцидент, они с начала года не единожды обращались в управляющую компанию с просьбой спилить опасно нависающие ветки старого дерева. Известно также, что работники коммунальной службы даже подписали заявление жильцов. Однако за полгода никаких действий по данному обращению не было произведено. Жильцы утверждают, что коммунальщики принесли им извинения, оправдывая свое бездействие нехваткой рабочих рук. Пострадавшая женщина намерена обратиться в суд.