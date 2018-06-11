ГИБДД в Екатеринбурге пыталась эвакуировать машину с ребенком в салоне (ФОТО)

Инцидент произошел на улице Сурикова около дома №55. Когда машину начали эвакуировать, ребенок стал прыгать по салону и махать руками. Сотрудник ГИБДД этого не заметил.

Владелец машины вернулся к автомобилю, когда машину уже снимали с эвакуатора. Мальчик вышел из машины в слезах.

Эвакуация машины с ребенком! Увезти не дала я, свидетель написала в сети Facebook екатеринбурженка, которая опубликовала фото с места инцидента.

Девушка считает, что было невозможно не заметить ребенка в салоне внедорожника.

Возраст ребенка – примерно 12 лет и он мог находиться в машине один, без взрослых, сообщает «URA.RU».