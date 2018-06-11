ГИБДД в Екатеринбурге пыталась эвакуировать машину с ребенком в салоне (ФОТО)
11 июня, 15:05Происшествия
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10 июня в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД пытались эвакуировать машину, в которой находился ребенок.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошел на улице Сурикова около дома №55. Когда машину начали эвакуировать, ребенок стал прыгать по салону и махать руками. Сотрудник ГИБДД этого не заметил.
Владелец машины вернулся к автомобилю, когда машину уже снимали с эвакуатора. Мальчик вышел из машины в слезах.
Эвакуация машины с ребенком! Увезти не дала я, свидетель написала в сети Facebook екатеринбурженка, которая опубликовала фото с места инцидента.
Девушка считает, что было невозможно не заметить ребенка в салоне внедорожника.
Возраст ребенка – примерно 12 лет и он мог находиться в машине один, без взрослых, сообщает «URA.RU».
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Фото: «URA.RU»
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