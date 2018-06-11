Renault Logan въехал в автобус на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган (ФОТО)
11 июня, 09:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В субботу, 9 июня, на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган иномарка столкнулась с автобусом. Есть пострадавшие.
Авария произошла в 19:00 на въезде в село Новоисетское. Иномарка Renault Logan въехала в заднюю часть рейсового автобуса, который следовал по маршруту №542.
Предварительно известно, что пострадали двое: водитель и пассажирка иномарки. Вторая от госпитализации отказалась.
Очевидцы уверяли, что водитель был не трезв, однако в ГИБДД эту информацию не подтвердили, передаёт KU66.RU.
После аварии пассажиры автобуса были вынуждены ожидать, когда их доставят до места назначения.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: KU66.RU
© TagilCity.ru
городСвердловская областьдорогатранспортдтпстолкновениеаварияавтопроисшествияавтобустрассаКурганиномарка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей