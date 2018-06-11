Renault Logan въехал в автобус на трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган (ФОТО)

Авария произошла в 19:00 на въезде в село Новоисетское. Иномарка Renault Logan въехала в заднюю часть рейсового автобуса, который следовал по маршруту №542.

Предварительно известно, что пострадали двое: водитель и пассажирка иномарки. Вторая от госпитализации отказалась.

Очевидцы уверяли, что водитель был не трезв, однако в ГИБДД эту информацию не подтвердили, передаёт KU66.RU.

После аварии пассажиры автобуса были вынуждены ожидать, когда их доставят до места назначения.