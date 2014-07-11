На улице Пархоменко перенесли пешеходный переход. Женщина, которую там сбили, умерла в больнице (ФОТО)
11 июля 2014, 16:15Происшествия
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Не так давно в Нижнем Тагиле случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина-пешеход. С травмами и в коме второй степени она была доставлена в городскую больницу.
Начальник отделения пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт рассказал, что пострадавшая женщина накануне скончалась.
Несколько часов назад на месте прежнего пешеходного был поставлен забор, а информирующие знаки и асфальтированный тротуар расположились немного дальше. По словам Сергея Александровича, такое расположение перехода должно было быть изначально. Оно соответствует ГОСТам. «Все это делается на благо тагильчан». Отметим, что с появлением магазина степень притяжения пешеходов в том месте значительно увеличилась. Более того, там останавливаются маршрутные такси для высадки/посадки пассажиров, что также уменьшает обзор.
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