На улице Пархоменко перенесли пешеходный переход. Женщина, которую там сбили, умерла в больнице (ФОТО)

Несколько часов назад на месте прежнего пешеходного был поставлен забор, а информирующие знаки и асфальтированный тротуар расположились немного дальше. По словам Сергея Александровича, такое расположение перехода должно было быть изначально. Оно соответствует ГОСТам. «Все это делается на благо тагильчан». Отметим, что с появлением магазина степень притяжения пешеходов в том месте значительно увеличилась. Более того, там останавливаются маршрутные такси для высадки/посадки пассажиров, что также уменьшает обзор.