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39 лет тюрьмы на двоих было назначено братьям за убийство врача из Екатеринбурга на глазах у его внука
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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39 лет тюрьмы на двоих было назначено братьям за убийство врача из Екатеринбурга на глазах у его внука

11 июля 2017, 07:00Происшествия
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