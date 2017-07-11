39 лет тюрьмы на двоих было назначено братьям за убийство врача из Екатеринбурга на глазах у его внука

Убийство произошло 16 мая 2014 года. Врач Мансавий Манасипов приехал с внуком на реку. Там они встретили двух нетрезвых незнакомцев, которые напали на пожилого мужчину. Один держал Манасипова за ноги, другой наносил множественные удары ножом.

Преступников интересовало имущество пенсионера - автомобиль, фотоаппарат и часы. Трехлетнего ребенка, который стал единственным свидетелем преступления, они скинули с обрыва к берегу реки. Малыш, к счастью, не сильно пострадал, он спрятался в кустах и ждал помощи.

Убийцами оказались два брата Нечкины. Незадолго до совершенного преступления они были отпущены из тюрьмы по условно-досрочному. Одному из них суд назначил 21 год, другому - 18 лет колонии строгого режима.

Прокурор требовал для обвиняемых пожизненное заключение, однако решение суда не совпало с мнением обвинителя, передает ЕТВ.