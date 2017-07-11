Безработный житель Кушвы получил 2 года колонии строго режима за кражу у соседа по общежитию в Нижнем Тагиле
11 июля 2017, 21:10Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
35-летней житель города Кушва был приговорён к 2 годам заключения в колонии строгого режима за кражу у соседа по общежитию. Преступление было совершено в январе 2017 года.
Сюжеты: Кушва, Нижний Тагил, Екатеринбург
Мужчина, находясь в нетрезвом состояний, проник в комнату соседа по общежитию. Беспечный хозяин квартиры оставил дверь не запертой, потому обвиняемый украл имущество стоимостью 20 тысяч рублей. Среди незаконно присвоенных вещей оказались моноблок, клавиатура, новый комплект постельного белья, сообщает пресс-группа Межмуниципального управления МВД России "Нижнетагильское".
Позже жителя Кушвы задержали сотрудники полиции. Данное преступление оказалось не первым, ранее суд признавал его виновным в кражах. Украденное имущество вор не продал, оно вернулось к хозяину.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей