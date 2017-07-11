Безработный житель Кушвы получил 2 года колонии строго режима за кражу у соседа по общежитию в Нижнем Тагиле

Мужчина, находясь в нетрезвом состояний, проник в комнату соседа по общежитию. Беспечный хозяин квартиры оставил дверь не запертой, потому обвиняемый украл имущество стоимостью 20 тысяч рублей. Среди незаконно присвоенных вещей оказались моноблок, клавиатура, новый комплект постельного белья, сообщает пресс-группа Межмуниципального управления МВД России "Нижнетагильское".

Позже жителя Кушвы задержали сотрудники полиции. Данное преступление оказалось не первым, ранее суд признавал его виновным в кражах. Украденное имущество вор не продал, оно вернулось к хозяину.