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Пятикратное сальто автомобиля во время ДТП сняла камера видеорегистратора на трассе под Ирбитом (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пятикратное сальто автомобиля во время ДТП сняла камера видеорегистратора на трассе под Ирбитом (ВИДЕО)

11 июля 2017, 17:45Происшествия
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