Пятикратное сальто автомобиля во время ДТП сняла камера видеорегистратора на трассе под Ирбитом (ВИДЕО)
11 июля 2017, 17:45Происшествия
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Камера видеорегистратора одного из автомобилистов на трассе под Ирбитом записала пятикратный переворот машины во время ДТП.
Как пишет Е1, водитель «Фольксвагена Поло», имеющий стаж вождения 18 лет, не справился с управлением при осуществлении обгона и допустил опрокидывание ТС. По инерции автомобиль перевернулся несколько раз.
В результате ДТП водитель иномарки госпитализирован с множественными переломами и рваными ранами кисти и правой ноги.
Видео: Е1
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