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Ребенок и женщина в Свердловской области получили отравление из-за неправильной установки газового оборудования
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ребенок и женщина в Свердловской области получили отравление из-за неправильной установки газового оборудования

11 июля 2017, 14:00Происшествия
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