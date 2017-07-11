Ребенок и женщина в Свердловской области получили отравление из-за неправильной установки газового оборудования
11 июля 2017, 14:00Происшествия
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Из-за самовольной установки газового водонагревателя жителем поселка Первомайский в Реже в жилом доме произошла утечка газа, что привело к ЧП: отравились два человека.
10 июля в службу «ГАЗЭКС» поступило сообщение о возможном отравлении газом. Пострадали два человека – женщина и ребенок. В состоянии легкой степени тяжести их госпитализировали.
Как выяснилось, хозяин квартиры без законного разрешения установил на своей кухне газовый водонагреватель, нарушив правила безопасности. Это и привело к отравлению жильцов. Также установлено, что мужчина фактически незаконно использовал газ для нагрева воды.
В настоящее время газоснабжение квартиры приостановлено путем установки заглушки на газопроводе, сообщает пресс-служба Группы компаний «ГАЗЭКС».
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