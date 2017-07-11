Ребенок и женщина в Свердловской области получили отравление из-за неправильной установки газового оборудования

10 июля в службу «ГАЗЭКС» поступило сообщение о возможном отравлении газом. Пострадали два человека – женщина и ребенок. В состоянии легкой степени тяжести их госпитализировали.

Как выяснилось, хозяин квартиры без законного разрешения установил на своей кухне газовый водонагреватель, нарушив правила безопасности. Это и привело к отравлению жильцов. Также установлено, что мужчина фактически незаконно использовал газ для нагрева воды.