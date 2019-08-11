В Екатеринбурге пьяный водитель стал виновников двух ДТП

По предварительным данным, водитель иномарки во время манёвра на пешеходном переходе не справился с управлением и протаранил ограждение. Автомобиль получил сильные повреждения, но это не остановило водителя — он попытался скрыться с места ДТП и совершил наезд ещё на одно ограждение. Только после второго столкновения с металлической конструкцией машина окончательно заглохла.