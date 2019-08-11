В Екатеринбурге пьяный водитель стал виновников двух ДТП
Сегодня, 23:18ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1
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Аварии произошли днём 11 августа. Их инициатором стал водитель автомобиля Audi, который, согласно информации очевидцев, был в неадекватном состоянии, сообщает «Регион Online». Официальная информация от правоохранительных органов не поступала.
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По предварительным данным, водитель иномарки во время манёвра на пешеходном переходе не справился с управлением и протаранил ограждение. Автомобиль получил сильные повреждения, но это не остановило водителя — он попытался скрыться с места ДТП и совершил наезд ещё на одно ограждение. Только после второго столкновения с металлической конструкцией машина окончательно заглохла.
ГИБДД уральской столицы официальных комментариев по факту произошедшего не предоставила. Известно лишь то, что дорожная полиция устанавливает подробности произошедшего.
Несколькими днями ранее в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием пьяного водителя, в результате которого пострадал ребёнок.
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