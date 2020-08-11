«Был вынужден это сделать»: житель Новоуральского поселка оставил жителей без газа

«Был вынужден это сделать»: житель Новоуральского поселка оставил жителей без газа

Сегодня, 13:09ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Невьянском городском округе поселок Таватуй полностью остался без газа, так как местный житель, являющийся собственником магистрали, перекрыл вентиль, сообщает E1.

По его словам, газотрассу использовать невозможно, а также опасно. Это обусловлено тем, что она не имеет электрохимзащиты и полностью разрушена. На ней располагаются опасные объекты, которые в любое время могут привести к неприятностям.

По его мнению в случае трагедии он останется виновным, потому что является собственником.

Я год ждал, пока администрация и субподрядчики будут исполнять то, что прописано в протоколе, и ничего не сделано. Я был вынужден это сделать. А люди пусть греют еду плиткой, есть дрова и костры, сказал собственник.

ГАЗТаватуйНевьянский район
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Best of
week
month
Власти Свердловской области рассказали о переходе на третий этап снятия ограничений
Свердловская полиция проверяет медиков на мошенничество с больничными
Названы вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей в Нижнем Тагиле
Администрация убрала эсера из губернаторской гонки в Пермском крае
Детский омбудсмен после посещения монастыря схимонаха Сергия предложил изменить закон
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb