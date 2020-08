«Был вынужден это сделать»: житель Новоуральского поселка оставил жителей без газа

В Невьянском городском округе поселок Таватуй полностью остался без газа, так как местный житель, являющийся собственником магистрали, перекрыл вентиль, сообщает E1.

По его словам, газотрассу использовать невозможно, а также опасно. Это обусловлено тем, что она не имеет электрохимзащиты и полностью разрушена. На ней располагаются опасные объекты, которые в любое время могут привести к неприятностям. По его мнению в случае трагедии он останется виновным, потому что является собственником. Я год ждал, пока администрация и субподрядчики будут исполнять то, что прописано в протоколе, и ничего не сделано. Я был вынужден это сделать. А люди пусть греют еду плиткой, есть дрова и костры, сказал собственник.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter