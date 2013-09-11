Массовое ДТП на Серовском тракте под Нижним Тагилом: четверо пострадавших (ВИДЕО)

Так, на 125-й километр трассы Екатеринбург-Серов, откуда поступило сообщение из скорой помощи, выехала усиленная следственно-оперативная группа МВД Нижнего Тагила, четыре бригады скорой помощи и спасатели МЧС.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, авария произошла при следующих обстоятельствах: водитель небольшого грузовика Huyndai, принадлежащий верхнепышминской компании, на пересечении с дорогой, ведущей в коллективный сад «Монзино», врезался в стоящие на перекрестке «Газель» с тентом и в «Ниву». От удара «Газель» отбросила на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с мультивеном Volkswagen и по касательной – с автомобилем Ford.

По предварительным данным, о которых сообщил начальник управления информации ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в столкновении пострадали четыре человека — водители Huyndai, Volkswagen и «Газели», а также пассажир «Газели». Предполагаемого виновника ДТП спасателям пришлось извлекать из автомобиля при помощи специнструмента.

Все пострадавшие доставлены в больницу Нижнего Тагила, с различными травмами, где им оказывается необходимая помощь. Водитель Huyndai будет освидетельствован на наличие алкоголя в крови. Сотрудникам полиции пришлось на полчаса перекрыть движение на участке, где случилось ДТП, чтобы оказать помощь раненым и растащить поврежденные машины.

Больше других пострадала «Газель» — она не подлежит восстановлению. Более точные обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются», -- передает полковник Горелых.

Видеозапись Александра Ярченко. YouTube