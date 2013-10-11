В Нижнем Тагиле всю ночь искали девочку: она обиделась и ушла к родне, отключив телефон

Неприятная история произошла накануне с 13-летней тагильчанкой Аней. Не приняв отказ матери пойти переночевать к бабушке, он тихо собралась и ушла. Правда, не к бабушке, а к тете, с которой мама практически не общается, даже номера телефона не знает.

Причем девочка не придумала ничего лучше, как отключить сотовый, а родная тетка не сочла нужным предупредить мать, где находится ее ребенок.

Конечно, в тот же вечер перепуганная родительница сначала бросилась искать Аню к бабушке, и не найдя, сразу поехала в полицию. На часах было уже около полуночи, и до самого утра весь личный состав отдела полиции №16 разыскивал беглянку. Обошли остановки, рынки, вокзал, привокзальную площадь, центральные улицы Ленинского района (девочка с мамой живут на ул. Победы). Более того, были опрошены одноклассники Ани, классный руководитель.

Утром Аня проснулась и включила телефон – сразу стало известно, где она находится.

В настоящее время все собранные материалы по самовольному уходу несовершеннолетней Ани будут переданы в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер общественного воздействия к родителям и подростку.