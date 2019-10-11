В Нижнем Тагиле на территории шиферного завода найден снаряд
Сегодня, 17:46ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сегодня, 11 октября, около 11.00 в Нижнем Тагиле на территории бывшего шиферного завода на Восточном шоссе при разборе конструкций рабочие нашли снаряд.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как сообщают очевидцы, место находки было оцеплено ОМОНом. Людей на территорию не впускали и не выпускали.
В пресс-службе МВД информацию подтвердили и добавили, что снаряд был холостым и опасности не представлял.
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Видео: группа «Инцидент Нижний Тагил»
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