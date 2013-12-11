В Нижнем Тагиле вчера зарегистрированы три аварии, где пострадали три человека (ФОТО)

Первая авария случилась ранним утром, в 6:00, когда водитель Hyundai Tucson (мужчина 1980 года рождения), следуя по улице Краснознаменная у дома №59, не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с ВАЗ-21093 под управлением молодого парня 1994 года рождения. В итоге сильно повреждены оба транспортных средства, а водитель ВАЗ получил травмы: сотрясение головного мозга, ушиб правого голеностопа. После оказания медицинской помощи парня отпустили домой.

Следующая авария случилась в 11:30, когда водитель KIA, мужчина 1968 года рождения, следуя по трассе Екатеринбург-Серов, на 150 километре дороги столкнулся с КАМАЗ-65116 под управлением мужчины 1962 года рождения. Водитель легкового автомобиля получил травмы: открытый перелом обеих голеней. С этим диагнозом он был госпитализирован в ЦГБ №3.

Еще одно ДТП произошло в 11:50 также на трассе Екатеринбург-Серов на 172 километре дороги. Водитель ВАЗ-2112, мужчина 1982 года рождения, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Honda под управлением молодого человека 1991 года рождения. Водитель ВАЗ госпитализирован в ЦГБ №3 с диагнозом: перелом правого плеча.

Фото аварии на ул. Краснознаменная

Фото аварии на 150 км дороги Екатеринбург-Серов

Фото аварии на 172 км дороги Екатеринбург-Серов

Снимки предоставлены Отделением пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.