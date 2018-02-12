Свечи в память самолета саратовских авиалиний зажгли в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Самолет саратовских авиалиний рухнул с высоты более двух километров после вылета из московского «Домодедово», в авиакатастрофе никто не выжил. В самом центре пояснили, что глубоко соболезнуют семьям погибших, поэтому решили не дожидаться официального объявления траура и выразить таким образом свою скорбь, пишут «Моменты».