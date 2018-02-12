Свечи в память самолета саратовских авиалиний зажгли в Екатеринбурге (ВИДЕО)
12 февраля, 10:30Происшествия
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Видео двух горящих свечей появилось вчера на медиафасаде Ельцин-центра в Екатеринбурге. Пламя «зажжено» в память o жертвах крушения самолета АН-148, разбившегося 11 февраля после вылета.
Самолет саратовских авиалиний рухнул с высоты более двух километров после вылета из московского «Домодедово», в авиакатастрофе никто не выжил. В самом центре пояснили, что глубоко соболезнуют семьям погибших, поэтому решили не дожидаться официального объявления траура и выразить таким образом свою скорбь, пишут «Моменты».
Аналогичным образом работники Ельцин-центра отреагировали на авиакатастрофу в декабре 2016 года, во время которой погибло 92 человека.
Видео «Моменты»
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