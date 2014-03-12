Поддельная «красная корочка» и отсутствие совести: в Нижнем Тагиле мошенник обманывал стариков (ФОТО)

Никто из потерпевших не проверял документы лже-полицейского, верили на слово. В некоторых случаях потерпевшие объясняли, что мужчина показывал какую-то «красную корочку». Во всех случаях пенсионеры отдавали все деньги, какие были в доме, причиненный ущерб доходил до ста тысяч рублей. Как правило, в силу своего преклонного возраста, пострадавшие от действий мошенника граждане не могли его описать и затруднялись опознать по имеющейся фотототеке.

5 марта аналогичная ситуация произошла с 86-летним пенсионером, проживающим по улице Циолковского. Мошенник под тем же предлогом похитил у престарелого тагильчанина 60 тысяч рублей. В ходе опроса жильцов подъезда оперативники установили очевидцев того, как незнакомец выходил из дома. Также его зафиксировала камера наблюдения, установленная бдительными жильцами в целях обеспечения собственной безопасности. Фотографии подозреваемого незамедлительно направили во все подразделения полиции для установления личности мошенника и принятия мер к его задержанию.

При проверке лиц, ранее судимых за совершение преступлений, в поле зрения сотрудников полиции попал 36-летний житель Тагилстроевского района, неоднократно судимый за имущественные преступления. Мужчина освободился из мест лишения свободы в 2012 году сообщают в полиции Нижнего Тагила.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

Подозреваемого задержали сотрудники отдела полиции № 18 в квартире на Красном Камне, где он проживает со своей сожительницей и ее тремя малолетними детьми. При обыске в квартире обнаружили более тридцати тысяч, похищенных накануне у пенсионера. В квартире по месту прописки подозреваемого сотрудники полиции обнаружили «красную корочку», которую, по всей видимости, мнимый полицейский показывал обманутым пенсионерам. На ней написано: доверенность на управление транспортным средством.

Деньги пенсионеров, добытые преступным путем, пошли на ремонт обеих квартир, приобретение дорогостоящей техники и аппаратуры. Задержанный мужчина признался в совершении более десяти преступлений на территории Тагилстроевского и Ленинского районов. По двум из них заявления в полицию не поступали, во всех других случаях ранее возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», предусматривающих наказание до шести лет лишения свободы.

Ряд потерпевших уже опознали своего обидчика. Все уголовные дела будут объединены в одно производство и переданы для расследования в следственную часть следственного управления ММУ МВД России «Нижнетагильское».

По словам заместителя начальника отдела полиции № 18 подполковника Александра Проценко, в настоящее время задержанный заключен под стражу, проводятся необходимые следственные действия. Пока не установлено, каким образом подозреваемый вычислял квартиры престарелых граждан, но полицейские не исключают, что у него был подельник. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Сотрудники полиции предполагают, что есть и другие пострадавшие от мошеннических действий задержанного мужчины. Если вам знаком этот гражданин, сотрудники полиции просят обратиться в дежурную часть ближайшего отдела полиции или позвонить по телефону «02».