Автомобиль ВАЗ-2113 сгорел ночью в Нижнем Тагиле
12 марта, 11:25Происшествия
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Ночью 12 марта на улице Окунева в Нижнем Тагиле сгорел автомобиль ВАЗ-2113.
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадь возгорания составила 2 кв.м. На месте возникновения пожара работали 5 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Огнеборцам удалось потушить возгорание в течение 2-х минут. Причина пожара устанавливается, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
19 декабря 2017 года жительница Нижнего Тагила лишилась автомобиля в результате пожара, а 28 февраля 2018 года на улице Ильича в Нижнем Тагиле сгорел «Мерседес».
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