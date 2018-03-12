Автомобиль ВАЗ-2113 сгорел ночью в Нижнем Тагиле

Площадь возгорания составила 2 кв.м. На месте возникновения пожара работали 5 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Огнеборцам удалось потушить возгорание в течение 2-х минут. Причина пожара устанавливается, сообщает «Вечерний Екатеринбург».