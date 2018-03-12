Жительница Екатеринбурга через социальные сети ищет свидетелей гибели мужчины

Однако представители Следственного управления в настоящий момент не рассматривают версию убийства.

Жителям Екатеринбурга рекомендуют успокоиться и не мешать сотрудникам внутренних органов расследовать обстоятельства гибели мужчины .

Имя погибшего и возраст пока не озвучиваются. Инцидент получит правовую оценку после судебно-медицинской экспертизы, пишет «КП-Екатеринбург».