Жительница Екатеринбурга через социальные сети ищет свидетелей гибели мужчины
12 марта, 10:50Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жительница Екатеринбурга опубликовала в социальной сети сообщение o поиске свидетелей убийства мужчины, труп которого обнаружили днем 8 марта во дворе дома на улице Викулова.
Сюжеты: Екатеринбург
Однако представители Следственного управления в настоящий момент не рассматривают версию убийства.
Жителям Екатеринбурга рекомендуют успокоиться и не мешать сотрудникам внутренних органов расследовать обстоятельства гибели мужчины.
Имя погибшего и возраст пока не озвучиваются. Инцидент получит правовую оценку после судебно-медицинской экспертизы, пишет «КП-Екатеринбург».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей