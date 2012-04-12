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Евгений Ройзман борется с «московской» верхушкой свердловской полиции и предлагает Тагилу открыть глаза на свою
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Евгений Ройзман борется с «московской» верхушкой свердловской полиции и предлагает Тагилу открыть глаза на свою

12 апреля 2012, 11:47Происшествия
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