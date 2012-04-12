Евгений Ройзман борется с «московской» верхушкой свердловской полиции и предлагает Тагилу открыть глаза на свою

Возмущает руководителя фонда тот факт, что новая власть правоохранительных органов области не только буквально бесчинствует, пытаясь «подмять» под себя самые прибыльные сферы бизнеса, но и «не пришлась ко двору» в Москве. Кто-то не получил аттестацию, кто-то был попросту уволен из органов внутренних дел. А в Екатеринбурге они получают высокие чины. Все претензии Евгений перечислил в официальном письме в прокуратуру.