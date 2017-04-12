Водитель иномарки проехал в Нижнем Тагиле на красный свет и разбил свою и чужую машины (ФОТО)

Mitsubishi Outlander ехал по улице Юности в сторону Восточного шоссе. На перекрестке с улицей Энтузиастов водитель допустил ошибку — проехал на красный сигнал светофора. Результатом стало столкновение с отечественным автомобилем, в бок которого пришелся удар:

Около дома №11 водитель Mitsubishi Outlander проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с ВАЗ-2109. В результате машины получили технические повреждения. Водитель иномарки, мужчина 1980 года рождения, получил черепно-мозговую травму и ушибы сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.

Несколькими днями ранее в Нижнем Тагиле другой водитель иномарки попытался «проскочить» на повороте у Октябрьской революции, 66, но задел другую иномарку. Водитель уехал с места ДТП, но, благодаря записи видеорегистратора, был найден сотрудниками ГИБДД.