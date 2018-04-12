Супруги-наркоманы из Нижнего Тагила предстанут перед судом за торговлю героином
12 апреля, 10:05Происшествия
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Супружеская пара из Нижнего Тагила предстанет перед судом за торговлю героином.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мужа и жену арестовали в 2017 году, когда они направлялись на машине к очередному покупателю. В их машине было обнаружено 9 свёртков героина, шприцы, несколько телефонов и банковских карт.
В ходе следствия было установлено, что супруги договаривались с покупателями, переводили деньги продавцу и после забирали наркотик из тайника и передавали покупателю.
Сами продавцы с 2007 года употребляют наркотические средства, пишет «Тагильский рабочий».
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