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Супруги-наркоманы из Нижнего Тагила предстанут перед судом за торговлю героином
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Супруги-наркоманы из Нижнего Тагила предстанут перед судом за торговлю героином

12 апреля, 10:05Происшествия
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