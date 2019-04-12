Отрубленные женские руки найдены в парке на Уралмаше в Екатеринбурге

По предварительной информации, части тела были найдены местным жителем, женские руки обнаружились в сугробе при таянии снега. Там они пролежали около шести месяцев.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят поквартирный обход с целью установления информации о возможной пропаже кого-либо из местных жителей. Также в парке ведутся мероприятия по поиску остальных частей тела.