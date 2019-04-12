Отрубленные женские руки найдены в парке на Уралмаше в Екатеринбурге
12 апреля, 11:05ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В парке Победы на Уралмаше в Екатеринбурге в сугробе найдены отрубленные женские руки, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, части тела были найдены местным жителем, женские руки обнаружились в сугробе при таянии снега. Там они пролежали около шести месяцев.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят поквартирный обход с целью установления информации о возможной пропаже кого-либо из местных жителей. Также в парке ведутся мероприятия по поиску остальных частей тела.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Как сообщает портал Е1, в пресс-службе СУ СКР по региону от комментариев отказались.
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