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Отрубленные женские руки найдены в парке на Уралмаше в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отрубленные женские руки найдены в парке на Уралмаше в Екатеринбурге

12 апреля, 11:05ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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