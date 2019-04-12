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Житель Екатеринбурга получил 7 лет колонии за попытку убийства своей матери
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Екатеринбурга получил 7 лет колонии за попытку убийства своей матери

Сегодня, 09:07ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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