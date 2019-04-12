Житель Екатеринбурга получил 7 лет колонии за попытку убийства своей матери

15 августа 2018 года подсудимый, находясь в квартире своей матери, предпринял попытку убийства. Находясь в нетрезвом состоянии, он вооружился кухонным ножом и напал на свою мать, пока она спала. Суд установил, что подсудимый имел преступный умысел и желал смерти своей матери. Он нанес женщине множественные ножевые ранения в область груди и живота.

Спасти женщину удалось благодаря оперативным действиям медиков, которых вызвал свидетель преступления. В отношении екатеринбуржца было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В ходе следствия потерпевшая рассказала, что сын и ранее применял к ней насилие, что связано с детскими обидами. Кроме того, она пояснила, что сын злоупотреблял алкоголем, в состоянии опьянения терял над собой контроль и становился агрессивным.