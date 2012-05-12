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Тагильские инспекторы ДПС устроили гонку за машиной, которая, как оказалось, была угнана
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские инспекторы ДПС устроили гонку за машиной, которая, как оказалось, была угнана

12 мая 2012, 13:52Происшествия
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