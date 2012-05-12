Тагильские инспекторы ДПС устроили гонку за машиной, которая, как оказалось, была угнана

На требование остановиться водитель ВАЗа шестой модели не отреагировал и поехал дальше. Бригада ДПС последовала за машиной. Уезжая от погони, водитель провалился в большую яму на Черноисточинском шоссе, выехать из которой не смог.

Подоспевшие сотрудники ДПС принялись догонять разбежавшихся из машины пятерых молодых людей. Лейтенанту Горбунову удалось поймать лишь одного из них. Оказалось, что парни не зря не захотели останавливаться по призыву сотрудников ДПС: автомобиль был угнан. Он пропал в ночь с 22 на 23 апреля от дома 38 по улице Космонавтов.

Задержанный несовершеннолетний молодой человек пояснил, что за ним заехал друг, с которым они учатся вместе в одном профессиональном училище, и они поехали кататься. Парень был доставлен в отделение полиции №20.