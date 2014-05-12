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Хозяин сигнального пистолета побывает в суде Нижнего Тагила. Ему грозит 4 года тюрьмы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Хозяин сигнального пистолета побывает в суде Нижнего Тагила. Ему грозит 4 года тюрьмы

12 мая 2014, 17:45ПроисшествияCorey
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