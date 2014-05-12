Хозяин сигнального пистолета побывает в суде Нижнего Тагила. Ему грозит 4 года тюрьмы

Любителя «распускать руки» доставили в отдел полиции № 21 для разбирательства, а изъятый у него пистолет направили на исследование в экспертно-криминалистический центр. Задержанный признался сотрудникам полиции, что приобрел сигнальный пистолет, на который не требуется специального разрешения, в магазине. По результатам проверки в отношении домашнего дебошира возбудили уголовное дело по ст. 116 (Побои).

Криминалистическая экспертиза установила, что пистолет является огнестрельным оружием, переделанным самодельным способом. Хозяин «ствола» рассказал правоохранителям, что переделал сигнальный пистолет в декабре прошлого года и хранил его в своей квартире.

Как пояснила начальник отделения дознания отдела полиции № 21 ММУ МВД России «Нижнетагильское» майор полиции Татьяна Пабойкина, после получения заключения экспертов в отношении сельского жителя дознанием были возбуждены новые уголовные дела по ст. 222 УК РФ (Незаконное хранение оружия) и ст. 223 УК РФ (Незаконное изготовление оружия). В настоящее время оба уголовных дела направлены для рассмотрения в Пригородный районный суд. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.