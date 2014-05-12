На тагильчанку напали у остановки «Бондина». Подозреваемых задержали (ФОТО)

Сотрудникам следственно-оперативной группы, прибывшим на место происшествия, потерпевшая, находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения, пояснила, что ехала в трамвае со своим родственником. Когда пара вышла на остановке, к ним подошли двое пьяных мужчин и, угрожая ножом, потребовали деньги. Один из них, размахивая ножом перед глазами женщины, даже порезал ей лицо. Мужчины выхватили у потерпевшей сумку и пакет с продуктами и скрылись. Потерпевшую доставили в городскую больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

По словам начальника отдела полиции № 18 подполковника Александра Анциферова:

Уже на следующий день оба подозреваемых были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Они позвонили по телефону, номер которого был записан на карточке, обнаруженной в сумке, и предложили вернуть похищенные документы за вознаграждение.

Когда один из подозреваемых на такси в обозначенное время прибыл на встречу к дому по ул. Аганичева, там его уже поджидали оперативники. 34-летний житель Верхней Салды, ранее дважды судимый за убийство, чуть больше года назад освободился из мест лишения свободы. Он дал признательные показания в совершенном преступлении. Позже был установлен и задержан его приятель, 36-летний тагильчанин без определенного места жительства. Этот мужчина, на счету которого семь судимостей, в том числе и за грабежи, отказался давать показания, ссылаясь на ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Изъяты орудие преступления, а также документы потерпевшей, ставшие вещественными доказательствами по уголовному делу.

Задержанные мужчины проверяются на причастность к другим преступлениям. Если кто-то опознал их, просьба позвонить в дежурную часть отдела полиции № 18 по тел. 47-71-02 или по тел. 02.