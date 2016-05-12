В Екатеринбурге на 7-летнюю девочку напала соседская собака: ребенку наложили швы на лицо и руку (ФОТО)

Как рассказала порталу E1.ru мама пострадавшей, семья жарила шашлыки недалеко от дома. В это время на прогулку с собакой вышел сосед. По словам мамы девочки Елизаветы, собака была неагрессивная и дети часто играли с ней во дворе.

И в этот день, после получения разрешения от соседа, 7-летняя Кира и еще одна девочка подошли погладить собаку. Когда пес подал голос, Елизавета Ваганова велела детям отойти от животного, однако Кира не успела отбежать: пес укусил ее за шею. Когда взрослые смогли разжать челюсти собаки, пес покусал Киру за руки.

После этого мать с ребенком уехали в больницу Екатеринбурга, а хозяин собаки ушел домой. Когда Елизавета пришла к соседу с председателем дома, чтобы разобраться в ситуации. Мужчина сообщил, что его собака привита от бешенства до 2017 года, не предложил никакой помощи и не извинился за произошедшее.

10 мая жительница столицы Свердловской области подала заявление в полицию: она планирует провести экспертизу и обратиться в суд.

Согласно Правил содержания домашних животных в муниципальном образовании «город Екатеринбург», владелец собак обязан «обезопасить граждан от нападения домашнего животного». Также в документе говорится, что «при выгуле собаки владелец обязан гарантировать безопасность окружающих. В жилых микрорайонах выгул собак разрешается только на поводке. В местах скопления людей владелец обязан взять собаку на короткий поводок, а на крупных или злобных собак надеть намордник».