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В Екатеринбурге на 7-летнюю девочку напала соседская собака: ребенку наложили швы на лицо и руку (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге на 7-летнюю девочку напала соседская собака: ребенку наложили швы на лицо и руку (ФОТО)

12 мая 2016, 11:00ПроисшествияАлександра Логинова
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