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В Нижнем Тагиле в колонию для бывших полицейских женщина пыталась пронести 40 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле в колонию для бывших полицейских женщина пыталась пронести 40 тысяч рублей

12 мая 2016, 09:35ПроисшествияАлександра Логинова
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