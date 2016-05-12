В Нижнем Тагиле в колонию для бывших полицейских женщина пыталась пронести 40 тысяч рублей
12 мая 2016, 09:35ПроисшествияАлександра Логинова
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11 мая в ИК №13 (г. Нижний Тагил) было зафиксировано нарушение: женщина, пришедшая навестить своего родственника, принесла в своей сумочке 40 тысяч рублей. Об этом редакции TagilCity.ru сообщил Александр Левченко, начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Нарушительница приехала на длительное свидание к своему родственнику, осужденному за развратные действия в адрес несовершеннолетнего лица на 4,5 года. В личных вещах посетительницы при досмотре сотрудниками колонии были найдены деньги, которые женщина планировала передать осужденному.
В отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.12 КоАП РФ.
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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