В Нижнем Тагиле в колонию для бывших полицейских женщина пыталась пронести 40 тысяч рублей

Нарушительница приехала на длительное свидание к своему родственнику, осужденному за развратные действия в адрес несовершеннолетнего лица на 4,5 года. В личных вещах посетительницы при досмотре сотрудниками колонии были найдены деньги, которые женщина планировала передать осужденному.