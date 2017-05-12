Двое детей получили перелом позвоночника в батутном парке в Екатеринбурге

Первый случай произошел с 10-летним школьником. Мальчик гулял с отцом и попросился в батутный парк. За детьми наблюдал инструктор. После прыжков мальчик пожаловался родителю на боль в спине и затруднение дыхание. Через какое-то время неприятные ощущения прошли. Однако позже боль вернулась. Семья обратилась в медучреждение, где у ребенка диагностировали перелом нескольких позвонков. Сейчас мальчик вынужден носить корсет.

Второй случай произошел с одноклассницей пострадавшего мальчика. Она сходила с друзьями семьи в тот же самый батутный парк, а вечером пожаловалась маме на боль в спине. Из-за сложностей с участковым терапевтом, которая не сразу смогла установить причину боли и не отправила ребенка к узкому специалисту, девочка страдала от болей несколько дней. Когда ребенок попал на осмотр к травматологу, у нее также диагностировали перелом нескольких позвонков. Девочка находится в больнице.

Как сообщает URA.RU, выяснилось, что в медучреждения Екатеринбурга уже обращались несколько детей с аналогичными травмами. Все они утверждали, что посещали этот батутный парк.