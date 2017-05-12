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Задержан подозреваемый в изнасиловании и жестоком убийстве 14-летней школьницы в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Задержан подозреваемый в изнасиловании и жестоком убийстве 14-летней школьницы в Екатеринбурге

12 мая 2017, 16:35Происшествия
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