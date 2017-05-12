Задержан подозреваемый в изнасиловании и жестоком убийстве 14-летней школьницы в Екатеринбурге

Как сообщает официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, девочка была изнасилована и убита. Картина преступления потрясла даже оперативников с многолетним стажем работы. Несколько лет потребовалось на поиски преступника. Однако профессионалам сыска все-таки удалось задержать подозреваемого.

Задержанным оказался местный житель. Мужчина характеризуется как замкнутый, необщительный, нигде не работал, жил в квартире своей пожилой матери. Собранные следователями улики, в том числе и экспертиза ДНК, подтверждают возможную причастность данного субъекта к совершенному преступлению. Сейчас проверяется его причастность к аналогичным случаям.

Мужчина арестован. Если его вина будет признана судом, то ему грозит пожизненное заключение.