Двое байкеров в реанимации: иномарка столкнулась с мотоциклом в Екатеринбурге (ФОТО)
12 мая, 13:35Происшествия
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В Екатеринбурге в ночь на 12 мая Volkswagen Polo, поворачивая через двойную сплошную, столкнулся с мотоциклом.
Сюжеты: Екатеринбург
В ночь на 12 мая в Чкаловском районе Екатеринбурга возле ТЦ «Дирижабль» иномарка и мотоцикл стали участниками ДТП. По словам очевидцев, водителя и пассажирку мотоцикла госпитализировали с тяжелыми травмами на реанимационной машине скорой помощи.
Volkswagen Polo поворачивал через двойную сплошную. Столкнулся с мотоциклом лоб в лоб рассказывают очевидцы ДТП.
Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Информацию о том, что виновником происшествия является именно иномарка, не пропустившая мотоцикл при развороте, подтверждают и в ГИБДД, сообщает Е1.
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Фото: Е1
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