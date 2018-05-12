Двое байкеров в реанимации: иномарка столкнулась с мотоциклом в Екатеринбурге (ФОТО)

В ночь на 12 мая в Чкаловском районе Екатеринбурга возле ТЦ «Дирижабль» иномарка и мотоцикл стали участниками ДТП. По словам очевидцев, водителя и пассажирку мотоцикла госпитализировали с тяжелыми травмами на реанимационной машине скорой помощи.

Volkswagen Polo поворачивал через двойную сплошную. Столкнулся с мотоциклом лоб в лоб рассказывают очевидцы ДТП.

Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Информацию о том, что виновником происшествия является именно иномарка, не пропустившая мотоцикл при развороте, подтверждают и в ГИБДД, сообщает Е1.

Фото: Е1