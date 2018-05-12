Электричка насмерть сбила пожилую женщину на платформе Первомайская в Екатеринбурге

Сегодня на ж/д платформе Первомайская, пока мы ждали электричку, прибывшая на соседний путь электричка насмерть сбила пенсионерку, переходившую ж/д пути - зрелище было жуткое... пишет в одном из пабликов житель Екатеринбурга.