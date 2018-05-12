Электричка насмерть сбила пожилую женщину на платформе Первомайская в Екатеринбурге
12 мая, 11:31Происшествия
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Днем 12 мая на платформе Первомайская в Екатеринбурге электричка насмерть сбила пожилую женщину.
Сюжеты: Екатеринбург
Об этом сообщил очевидец происшествия.
Сегодня на ж/д платформе Первомайская, пока мы ждали электричку, прибывшая на соседний путь электричка насмерть сбила пенсионерку, переходившую ж/д пути - зрелище было жуткое... пишет в одном из пабликов житель Екатеринбурга.
Подробности происшествия уточняются.
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