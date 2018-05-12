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Электричка насмерть сбила пожилую женщину на платформе Первомайская в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Электричка насмерть сбила пожилую женщину на платформе Первомайская в Екатеринбурге

12 мая, 11:31Происшествия
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