Житель Первоуральска поссорился с бабушкой и выкинул ее с пятого этажа
12 мая, 11:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
10 мая в Первоуральске 27-летний мужчина поссорился со своей бабушкой и в ходе конфликта выбросил ее из окна пятого этажа. 84-летняя женщина скончалась на месте.
Известно, что мужчина переехал к бабушке из Украины, вел разгульный образ жизни и часто приходил ночью пьяным. Пожилой женщине это не нравилось, из-за чего и произошла ссора.
Сейчас злоумышленник задержан и находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство», сообщает «Екатеринбург в эфире».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей