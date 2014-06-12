Иномарка «снесла» светофор на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
12 июня 2014, 22:21Происшествия
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В Нижнем Тагиле сегодняшним вечером, примерно в 21:00, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.
Как видно по фотографиям в группе «Типичный Тагильчанин», лихач за рулем иномарки, не справившись с управлением, въехал в светофор у Молодежного театра по улице Ильича. Пользователи группы предположили, что водитель был пьян.
Автомобиль Kia Ceed сильно помят, а водитель серьезно пострадал. С места происшествия его госпитализировали. На месте работали сотрудники ГИБДД.
Фото и видео из группы «ТТ»:
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