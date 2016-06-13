В ночном ДТП на ул. Индустриальная пострадали две иномарки (ФОТО)
В ночь с 12 на 13 июня в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием двух иномарок на улице Индустриальная в месте, где она переходит в улицу Завокзальная.
По данным от сотрудников ГИБДД, работавших на месте происшествия, один из автомобилей выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу второму автомобилю, двигавшемуся по улице Индустриальная.
У одной из иномарок существенно пострадала передняя часть. По словам очевидцев, от разбитой части автомобиля участники аварии смогли вручную отделить передний бампер. Владельцу этой темной иномарки предстоит ремонтировать и другие составляющие передней часть машины. Пострадавших в аварии нет, ущерб нанесен только автомобилям.
ДТП произошло в темное время суток на неосвещенном участке дороги по улице Индустриальная, которая была отремонтирована в 2013 году. В ноябре того года на открытии важного участка автодороги присутствовали Сергей Носов и Евгений Куйвашев.
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