В ночном ДТП на ул. Индустриальная пострадали две иномарки (ФОТО)

По данным от сотрудников ГИБДД, работавших на месте происшествия, один из автомобилей выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу второму автомобилю, двигавшемуся по улице Индустриальная.

У одной из иномарок существенно пострадала передняя часть. По словам очевидцев, от разбитой части автомобиля участники аварии смогли вручную отделить передний бампер. Владельцу этой темной иномарки предстоит ремонтировать и другие составляющие передней часть машины. Пострадавших в аварии нет, ущерб нанесен только автомобилям.

ДТП произошло в темное время суток на неосвещенном участке дороги по улице Индустриальная, которая была отремонтирована в 2013 году. В ноябре того года на открытии важного участка автодороги присутствовали Сергей Носов и Евгений Куйвашев.