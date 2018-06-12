10 человек погибли в Волгограде из-за столкновения баржи с катамараном
12 июня, 13:20Происшествия
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Вечером 11 июня на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. В результате столкновения погибли 10 человек.
Всего на борту катамарана находилось не менее 16 человек. По данным МЧС Волгоградской области, погибли 10 человек, пять пострадали, судьба одного человека неизвестна.
По предварительным данным, у владельца катамарана не было документов, включая лицензию на перевозку пассажиров. Они перевозились без билетов и бортовых списков. Также на катамаране не было достаточного количества спасательных жилетов.
СК РФ возбудил уголовное дело. Сейчас проходит процесс опознания погибших, сообщает РИА «Новости».
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