10 человек погибли в Волгограде из-за столкновения баржи с катамараном

Всего на борту катамарана находилось не менее 16 человек. По данным МЧС Волгоградской области, погибли 10 человек, пять пострадали, судьба одного человека неизвестна.

По предварительным данным, у владельца катамарана не было документов, включая лицензию на перевозку пассажиров. Они перевозились без билетов и бортовых списков. Также на катамаране не было достаточного количества спасательных жилетов.